Buğra Kavuncu'dan İBB'ye afiş ambargosu tepkisi: Belediyede bunu kime soracağız? İyi Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, CHP'li belediyelerde kendisine afiş ambargosu uygulanıp uygulanmadığına dair soruya "Belediyede bu soruyu kime soracağız?" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

31 Mart yerel seçimlerine bir ay kalmışken, adayların medyada ve alanlarda vaatlerini ve projelerini anlattıkları açıklamaları devam ediyor.



İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Buğra Kavuncu, Bayrampaşa'da bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Kavuncu, İstanbul'un sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Murat Kurum ile görüşmedik"

Adaylığının ilan edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Kavuncu,

Sayın Murat Kurum'la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Sayın İmamoğlu ile Genel Başkanımızın ablasının cenazesinde karşılaştık, kendisi başsağlığına gelmişti. Caminin girişinde birbirimize başarılar diledik.

dedi.

"En çok tanınan 3 adaydan biriyim"

Bir ankette oy oranının yüzde 1,7 çıktığı sorusu üzerine Kavuncu,

Yüzde 6 var, 7 var, 8 var. Bizim yaptırdığımız anketlerde de genel seçimde almış olduğumuz oy oranına yakın. Sadece ben değil, bütün adaylar, benim dışımdaki her aday hemen hemen bir önceki seçimde almış olduğu oy oranıyla yarışa başlıyor. Kimisi 30'la, kimisi 7, 8'le, kimisi 2, 3'le başlıyor.

diyerek sahada en çok tanınan 3 adaydan biri olduğunu söyledi.

"İmamoğlu'na başarısız olduğu konuları ilettim"

'İstanbul'a bir çivi bile çakılmadı. İstanbul çağ atladı' gibi net cümleler kurmayacağını söyleyen Kavuncu,

AK Parti'nden belediye başkan adayı olmuş, belediye başkanları için de çok kötüydü ya da çok iyiydi diyemem. İyi yapılan işler var, kötü yapılan işler var. Dört başlık açtım. İkisi barınma ve ulaşım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısız olduğu alanlar. Bunu dosya olarak da teslim ettim.

dedi

"İBB'nin gelir kalemlerine ulaşamadık"

Kavuncu'ya, 2023-2024 yılında İBB'nin gelir kalemlerine ulaşamadıklarına dair ifadeleri hatırlatılarak, "İstanbul'un parasının çarçur edildiğini mi düşünüyorsunuz?" diye sorulması üzerine, şunları söyledi:

Gider bütçesini, 2024 vizyon belgesi açıkladı İBB. Onun tamamını detaylı bir şekilde okudum, inceledim. Gider bütçesi var, kalem kalem var. Hatta bir stratejik hedef plan ve beraberinde de gider bütçesi oluşturulmuş. Güzel bir çalışma ama yüzde 66'sı İller Bankası'ndan gelecek gelir. Diğeri nereden gelecek ben bir İstanbullu olarak bunu merak ederim. Bu kaynak nereden geliyor? Kaynağın nereden geldiğini bilirseniz daha fazlası da olabilir diye yorum da yapabilirsiniz. Gelir kısmı net değil, gider kısmı net. Aynı zamanda iş kazaları ilgili hiçbir bilgi belgeye rastlamadım.

Afiş ambargosu: "Belediyede bu soruyu kime soracağız"

İstanbul'da CHP'li belediyelerde kendisine afiş ambargosu uygulanıp uygulanmadığına dair soruyu ise Kavuncu, İmamoğlu ve Kurum'un afiş çalışmalarıyla yarışmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Partim bütün elindeki geliri dese ki 'Al Kavuncu sen İstanbul için harca'. Ben her ikisinin yaptığının 20'de 1'ini belki yapabilirim. Gene dersiniz bana 'Niye görünmüyorsunuz?' Görünemezsiniz, örtünün altında kalırsınız. Biraz bütçemiz var, bir de korkuyoruz. Asacağız, yırtıyorlar, kesiyorlar. Tespit ediyoruz, kimisi bir partinin fanatiği çıkıyor. Bazen belediye birtakım gerekçelerle kesiyor. Bu ilçe belediyesi de olabilir, büyükşehir de. Afiş rahatsızlık verebilir. İktidara da muhalefete de. Dokundurma var ne yapacağız? Hazırladığımız afişi kendilerine sorup da mı asacağız. Bunları görünce üzülüyoruz. Ben belediye başkanı olacağım inşallah. 'Benim elimin altındaki üst geçitler seçim zamanı yüzde 50'si bende olsun. Çünkü ben belediye başkanıyım en çok eleştiri bana gelecek. Ama kalan yüzde 50'yi bütün adaylara eşit olarak dağıtıp kendinizi ifade edin' diyeceğiz. Demokrat başkan böyle olur. Kurumdaki şeffaflık da önemli. Bu sorunun muhatabı kim? Ajans bize dedi ki önce, 'Birinden hükümet rahatsız olmuş.' Sonra dedi ki, 'Aslında belediye rahatsız oldu.' Peki belediyede bu soruyu kime soracağız? Medya A.Ş.'nin genel müdürüne mi, yoksa Sayın İmamoğlu'nun danışmanlarından birine mi? Yoksa daire başkanlarından birisine mi?

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)