CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'in yol haritası belli oldu CHP'de yaşananlara adeta isyan ederek istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin, bağımsız olarak İBB adayı olacak.

Özel Haber

CHP'de İstanbul adaylarının belirlenmesiyle birlikte yeni bir kriz patlak verdi.

Yapılan birçok ankette birinci sırada çıkmasına rağmen Gürsel Tekin aday gösterilmedi.

Parti içinde yaşanan kirli pazarlıklar nedeniyle aday gösterilmeyen Gürsel Tekin, zehir zemberek bir açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürsel Tekin'in yol haritası da belli oldu.

Ensonhaber'in edindiği bilgilere göre; Gürsel Tekin, bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.

Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerde büyük karşılığı bulunan Gürsel Tekin'in aday olması, Ekrem İmamoğlu cephesinde büyük endişeye neden oldu.

Görevde olduğu dönem ve sonrasında kurduğu sağlam ilişkiler nedeniyle geniş bir kitleye hitap eden Gürsel Tekin, Alevi camiasında da sevilen bir isim.

Ekrem İmamoğlu ve beraber hareket ettiği ekibin, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin ardından Alevi ve Kürt isimleri tasfiye ettiği, CHP kulislerinde konuşuluyordu.

Yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de Alevi ve Kürt isimlerin aday gösterilmediğini dile getirmişti.

Gürsel Tekin'in istifa etmesinin ardından yaşanan sürecin şahitlerinden olan Barış Yarkadaş da bir açıklama yaptı.

"Gürsel Tekin anketlerde açık ara birinciydi"

TV100'e konuşan Barış Yarkadaş, şunları söyledi: