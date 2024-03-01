CHP'li başkanları anlatan video: Mansur, Ekrem'den de beter! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinden önce verdikleri konut ve metro sözlerinde nasıl sınıfta kaldıkları çarpıcı bir görselle ortaya kondu.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 1 ay kala heyecan dorukta.

Adaylar meydanlarda halkla buluşurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık beceriksiz yönetimleri gündemde.

Bu şehirlerdeki Cumhur İttifakı adayları Murat Kurum ve Turgut Altınok, bir yandan projelerini anlatırken bir yandan da İstanbul ve Ankara'nın 5 yıllık kaybını halkın gözleri önüne koyuyor.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı sözleri

Bunun yanında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyenler de sosyal medyada hazırladıkları içeriklerle kampanyaya destek veriyor.

Bu kapsamda, İmamoğlu ve Yavaş'ın verdikleri ve yerine getiremedikleri vaatlerin derlendiği bir video hazırlandı.

"Mansur, Ekrem'den de beter!"

Videoda, görseller eşliğinde şu bilgilere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu 2019 yılında, 630 kilometre metro sözü verdi, 47,6 kilometre yaptım diye yalan söyledi, gerçekte ise sadece 8 kilometre yaptı.



Mansur Yavaş ise 58 kilometre metro sözü verdi, 1 santimetre bile yapmadı."

Video, verilen bilgilerden sonra ise çarpıcı bir sloganla son buldu:

"Mansur, Ekrem'den de beter!"

Mansur Yavaş söz verdiği 5 bin konutun sadece 166'sını yaptı

Videonun haricinde hazırlanan afişlerle de iki CHP'li başkanın yalan vaatleri gözler önüne kondu.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin konut sözünün 5 bin 925'ini tamamladığı 5 yılda Mansur Yavaş, 5 bin sözüne karşılık sadece ve sadece 166 konut tamamladı.

İmamoğlu'nun verdiği sözün yüzde 6'sını gerçekleştirdiği süreçte, Yavaş 5 yılda sadece yüzde 3'ünü gerçekleştirdi.

Görsel yine o çarpıcı sloganla bitti:

"Mansur, Ekrem'den de beter!"