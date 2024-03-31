Ekrem İmamoğlu oy kullanırken Halk TV ve NOW TV muhabirleri kavga etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı anları takip eden Halk TV ve NOW TV muhabirlerinin birbirlerine hakaret ederek kavga ettikleri anlar canlı yayına yansıdı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerde oy kullanma süreci devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan 1 günlük bu yoğun maratonda siyasiler de sandık başında.

Siyasileri takip eden basın mensupları da bu süreçte en aktif meslek gruplardan.

Bu kapsamda sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi ve çocukları ile Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

İmamoğlu'nu takip eden Halk TV ve NOW TV muhabirleri kavga çıkardı

İmamoğlu'nu takip eden gazetecilerin görüntü alma yarışı ise kavgaya dönüştü.

İmamoğlu'nun oy kullandığı anları görüntülemeye çalışan Halk TV ve FOX olan adını değişerek NOW TV olan kanalın muhabirleri bir anda kavgaya tutuştu.

O anlar canlı yayına yansıdı

Birbirlerine hakaretler savuran muhabirlerin kavgası Halk TV canlı yayınına da yansıdı.

Muhabirlerin kavgası meslektaşları ve İmamoğlu'nun korumalarının müdahalesiyle son buldu.

O anlar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşanan olumsuz görüntülerden biri olarak tarihe geçti.