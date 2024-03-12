Ekrem İmamoğlu'nun durdurduğu İstanbul trafiğini rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli 2018'de AK Parti İBB yönetiminin inşasına başladığı ve 220 milyon TL'lik imalat gerçekleştirdiği İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor.

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ensonhaber.com

İstanbul'da 1994'te başlayan hizmet dönemi 2019'da kesintiye uğradı.

Göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluları hayattan bezdirdi.

5 yıllık dönemin sonuna gelinirken bırakın halka hizmet etmeyi, AK Parti döneminde başlatılan projeler bile durduruldu.

Onlardan biri de İstanbul trafiğinde büyük bir rahatlama sağlayacağı tahmin edilen Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı...

İstanbul'u rahatlatacak proje: Dolmabahçe-Levazım Tüneli

Şubat 2018'de inşasına başlanan ve 826 milyon TL'ye (220 milyon dolar) tamamlanması beklenen tünel, Dolmabahçe’de bulunan mevcut tünel çıkışından başlayarak Levazımda bulunan Ortaköy Deresi'ne ulaşacaktı.

Tünel Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen ve Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne gidecek trafiği doğrudan ve kesintisiz bir şekilde taşıyacaktı.

50 dakikayı bulan bu süreyi de sadece 5 dakika gibi kısa bir süreye indirecek proje böylece Dolmabahçe, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen yoğun trafik Beşiktaş Meydanı’na, Çırağan Caddesine ve Yıldız Yokuşu ve Esentepe’ye girmeden Levazım’dan çıkaracak şekilde planlandı.

AK Parti İBB yönetimi 220 milyon TL'lik imalat yaptı

İki tüpten oluşan, tünellerin her tüp boyu 3 bin 850 metre, toplam boyu 7 bin 700 metre 2‘şer şeritli olarak tasarlandı. Her bir tüp 11,70 genişliğinde, yüksekliği ise 7,30 metre olarak projelendirildi.

İstanbul trafiğini rahatlatması için büyük umutlarla İBB'nin AK Parti yönetiminin başlattığı projede 2019 seçimlerine kadar 220 milyon TL harcandı ve Dolmabahçe portal, Fulya Şaft ve Levazım portalden olmak üzere toplam 1400 metre tünel imalatı yapıldı.

Ekrem İmamoğlu 2019'da durdurdu

CHP yönetimi işbaşına geldiğinde inşa edilmesi gereken 6 bin 300 metre tünel kaldı.

Fakat İmamoğlu ve yönetimi, inşaatı devam ettirip trafiği rahatlatmak yerine tüm şantiyeleri kapatarak inşaatı durdurdu.

Projeyi durduran İmamoğlu, bununla da yetinmeyerek öyle bir açıklama yaptı ki aylarca gündemden düşmedi.

"Ben niye para harcayayım"

2021 yılında Maçka Parkı'nda incelemelerde bulunan İmamoğu'na bu konuda soruldu.

İmamoğlu ise “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” açıklamasıyla uzun süre tepkilerin odağında kaldı.

Söz konusu proje, hala bitirilmeyi ve İstanbul trafiğini rahatlatmayı bekliyor...