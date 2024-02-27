Üsküdar Belediyesi, kamusal alanlarda yapılan hizmetlerin yanında imkanı olmayan vatandaşların özel ihtiyaçları için de hizmetlerini aksatmıyor.
Evim Üsküdar projesi kapsamında evinde tadilat ihtiyacı olan ailelerin yapı ve tadilat işleri tamamlanıyor.
Bu kapsamda 1 aile daha baştan sona yenilenmiş evine kavuştu.
Hayırlı olsun ziyareti
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, evlerine yerleşen aileye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkmen, ziyaretinde evi de incelerken "Güle güle oturun. Çok güzel olmuş buralar. Biz şimdi evlerinde böyle ihtiyaç olan vatandaşlarımıza tamir tadilat. yardım ediyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
500'den fazla ev elden geçirildi
Hilmi türkmen ziyarete ilişkin görüntüleri de Instagram hesabından paylaşırken şu notu düştü:
Misal astım hastası bir komşumuz, rutubetli bir evde oturuyor ve sağlığı için gerekli şartları sağlayacak imkanı yok mu?
İşte Evim Üsküdar projemiz böyle acil durumlar için var.
500’den fazla komşumuzun evini, belediyemizin ustaları ve imkanlarıyla böyle elden geçirdik.
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