Hilmi Türkmen, Evim Üsküdar ile evi tadilattan geçirilen aileyi ziyaret etti Üsküdar'da evinde tadilat ihtiyacı olan vatandaşların gerekli işlerini halledilmesi için hayata geçirilen Evim Üsküdar projesi kapsamında 1 aile daha baştan sona yenilenmiş evine kavuşurken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi, kamusal alanlarda yapılan hizmetlerin yanında imkanı olmayan vatandaşların özel ihtiyaçları için de hizmetlerini aksatmıyor.

Evim Üsküdar projesi kapsamında evinde tadilat ihtiyacı olan ailelerin yapı ve tadilat işleri tamamlanıyor.

Bu kapsamda 1 aile daha baştan sona yenilenmiş evine kavuştu.

Hayırlı olsun ziyareti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, evlerine yerleşen aileye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkmen, ziyaretinde evi de incelerken "Güle güle oturun. Çok güzel olmuş buralar. Biz şimdi evlerinde böyle ihtiyaç olan vatandaşlarımıza tamir tadilat. yardım ediyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

500'den fazla ev elden geçirildi

Hilmi türkmen ziyarete ilişkin görüntüleri de Instagram hesabından paylaşırken şu notu düştü: