İstanbul sandık başında: Gineli gelin Beyoğlu'nda oyunu kullandı Gine Cumhuriyeti'nden 11 yıl önce Türkiye'ye gelin gelen ve Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan, 2024 yerel seçimleri için İstanbul'da oy kullandı.

DHA

Yerel yöneticilerini seçen halk sandık başında. Türkiye genelinde sandıklardan renkli görüntüler geliyor.

Sandığa gidenlerden biri de İstanbul'dan Gine Cumhuriyetine çalışmaya giden Emre Ercan'un ile burada tanışıp evlenen Safiatou Diallo oldu.

Emre Ercan ve Safiatou Diallo bir süre sonra evlenme kararı alarak Türkiye'ye geldi.

Emre Ercan ve Safiatou Diallo İstanbul'da evlendi.

Ailecek oy kullanmaya geldiler

Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan eşi Emre Ercan ve 8 yaşındaki çocukları Efe Diao ile 2024 yerel seçimleri için oy kullanmaya geldi.

"Büyüyünce ben de oy kullanacağım"

Beyoğlu'ndaki Firuzağa İlköğretim Okulu'nda oy kullanan çiftin oğlu Efe Diao Ercan "Annem Gine'li babam Türk, yani İstanbullular ben de İstanbulluyum. Annem artık Türk vatandaşı ve oy kullanıyor. Oyumuzu kullandık şimdi gidiyoruz. Büyüyünce ben de oy kullanacağım" dedi.

"Oraya tercüman olarak çalışmaya gitmiştim"

Baba Emre Ercan ise, "Eşimle Gine Cumhuriyeti'nde tanıştım. Oraya tercüman olarak çalışmaya gitmiştim. 6 ay kadar orada kaldım. Sonra eşimle İstanbul'a geldik ve 11 yıl önce evlendik. Şimdi 8 yaşında bir oğlumuz var" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)