İstanbul'da adaylar belli oldu... İlk anket Ensonhaber'den! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum'un İBB adaylığı resmiyet kazanmasından hemen sonra, İstanbullulara "Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?" sorusunu yönelttik. İşte sonuçlar...

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İstanbul'da iktidar ve muhalefetin adayları belli olunca yerel seçim heyecanı ikiye katlandı.

31 Mart seçim gününden 83 gün önce AK Parti, İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Murat Kurum ve CHP'nin halihazırdaki İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı kesinleşmiş oldu.

Geçtiğimiz dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak başarılı bir sınav veren Kurum, dün yapılan aday tanıtım toplantısından hemen sonra çalışmalarına başladı.

Adaylığı resmen açıklanmadan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında da AK Parti seçmeni tarafından adaylığı ısrarla istenen Murat Kurum, kampanyasına Eyüpsultan'da kıldığı sabah namazıyla start verdi.

Seçmene sorduk: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

İyi Parti ve DEM Parti henüz adaylarını açıklamasa da, büyük oranda yarışın aralarında geçeceği isimler olan Kurum ve İmamoğlu anketleri için araştırma şirketleri sahaya indi.

Bu alanda ilk anket ise Ensonhaber'den geldi.

Her an sokağın nabzını tutan ve yaptığı röportajlarla gündem belirleyen Ensonhaber, İstanbullulara Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu sorusunu yöneltti.

İşte seçmenin cevapları:

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