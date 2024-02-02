Konya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AA & Ensonhaber

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Konya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Konya'da sandıktan güçlü şekilde çıkacaklarını dile getirdi.

İstanbul'un geçmişte birçok sorunu barındırdığını anlatan Elitaş, şunları kaydetti:

Çöp dağlarının, susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 1994’te seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı ve çöp yığınları içindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Onun liderliğinde Türkiye'de belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nda artık Türkiye bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin Tüm Türkiye'ye yayılmasındandır.

"Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir"

Elitaş, aday belirleme sürecinin son derece objektif ve titiz şekilde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

Bir kardeşimiz belediye başkanı adayı olacak. Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir. Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte olduğumuz 9 belediye başkanı arkadaşımıza, bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine aday olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bize düşen görev o arkadaşlarımızı dava düsturunu zirveye taşıyabilmek için onların peşinde koşabilmektir. İnşallah, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte sandıkları patlatacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum.