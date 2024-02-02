Maltepe'de yerel seçim öncesi aday buluşması: Centilmen mücadele!

ensonhaber.com

Yerel seçim öncesinde İstanbul ilçelerinde hummalı kampanyalar yürütülüyor.

Rakip adaylar arasında kıran kırana bir mücadele daha şimdiden başladı.

Süreç devam ederken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm partilerin adaylarını seçim öncesinde bir davette buluşturdu.

Buluşmaya AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Zafer Partisi adayı Sibel Zeren, İyi Parti adayı Ramazan Uğural ve DEVA Partisi adayı Kubilay Sevencan katıldı.

"Demokrasi şöleni yaşayacağız"

Kılıç buluşmadan sonra bir fotoğraf paylaşımı ile adaylara başarı temennisiyle bulundu.

Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



Maltepe için el ele!



Her zaman demokrasinin simge kenti olan Maltepe’de siyasi partilerimizin belediye başkan adaylarıyla birlik ve beraberlik için buluştuk.



Maltepe’ye hizmet söz konusu olduğunda hiçbir ayrım gözetmeden yan yana gelebilmek çok değerli.



Her dönem olduğu gibi 31 Mart’ta da Maltepe’de demokrasi şöleni yaşayacağız. Maltepe halkının iradesi tek gerçeğimiz olacak.



Davetimizi kabul edip gelen tüm adaylarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.