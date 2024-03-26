MHP Kütahya adayı Alim Işık'tan AK Partili rakibi Kamil Saraçoğlu'na çirkin sözler Kütahya'da başkanlık için yarıştığı MHP Kütahya adayı Alim Işık'ın hakaret ve iftiraları üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti dayı Kamil Saraçoğlu, "Sen, bu yalan ve iftiralarınla beni mi hedef alıyorsun yoksa AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mı?" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim geri sayımı sürerken Kütahya'da adaylar arasında gerilim artıyor.

Bu gerilimde taraflar ise AK Parti ve MHP...

Kütahya'da MHP Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Alim Işık, AK Partili rakibi Kamil Saraçoğlu hakkında çirkin ithamlarda bulundu.

Işık, partisinin sandık müşahitleriyle iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, AK Partili rakibini hedef aldı.

"Kütahya'yı yeniden bu hırsızlara teslim edersek..."

Rakibi Saraçoğlu'na iftira atan, hakaret eden Işık, üzerine bir de tehdit etti.

"Tüm olumsuzluklara rağmen bugüne getirdiğimiz Kütahya'da en ufak ihmalimiz yüzünden yeniden bu hırsızlara teslim edersek Kütahya'yı terk etmek zorundayız." diyen Işık'a, Saraçoğlu'ndan cevap gecikmedi.

Işık'ın ithamlarına uzun süre Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığı nedeniyle sessiz kaldığını belirten Saraçoğlu, son süreçte açıklama yapmaktan başka çaresi kalmadığını belirtti.

"Bu açıklamayı yapmaktan hicap duyuyorum"

Işık'a kendisini mi yoksa AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı hedef aldığını soran Saraçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, değerli Kütahyalılar

Öncelikle 5 yıl boyunca belediye başkanı olarak güzel şehrimize hizmet üretmiş, bu hizmetleri üretirken kavganın, çekişmenin, nezaket eksikliğinin yanından geçmemiş biri olarak bu açıklamayı yapmaktan, siyaset dilinin bu kadar yere düşmesinden hicap duyduğumu ifade etmek isterim.

"İftiraya, nezaketsizliğe vardıracak bir kampanyaya dönüştürdü"

2014 yerel seçimlerinde açık ara geride bırakarak belediye başkanlığını kazandığım rakibim Alim Işık, aradan geçen 10 yılın sonunda yine birlikte girdiğimiz başkanlık yarışında bu sefer de açık bir farkla yenileceğini, başkanlık yarışını kaybedeceğini anlamış olmalı ki işi yalana, iftiraya, nezaketsizliğe vardıracak bir kampanyaya dönüştürdü.

"Alim Işık, başından beri beni rakip değil, düşman olarak görmektedir"

Seçim sürecinin başından beri Alim Işık'ın türlü yalanlarına ve şaibeli kampanyasına tahammül etmemin tek bir nedeni var. Seçime girdiği partisi MHP, Cumhur İttifakımızın en önemli bileşenidir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, kaderdaşıdır.

İstedim ki bu süreç, Cumhur İttifakı'nın iki önemli partisinin iki adayının 'rakip' olarak yarıştığı bir seçim olsun. Fakat ne yazık ki Alim Işık, başından beri beni rakip değil, düşman olarak görmektedir.

Alim Işık'a soru: Kimi hedef alıyorsun?

Savurduğu son yalan 'Kamil Saraçoğlu başkan seçilse bile mazbatayı alamaz'oldu. Alim Işık'a açıkça sormak isterim. Beni Kütahyalılar başkanlığa layık görüp seçtikten sonra sen kim olursun da mazbatamı almama engel olabilirsin? Dahası, attığın iftiranın ve savurduğun yalanın nereye gittiğini anlamıyor musun?

Beni Kütahya'ya gönderen irade, AK Parti'nin yetkili organları ve çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Aday olmama onay veren ise YSK'dır. Sen, bu yalan ve iftiralarınla beni mi hedef alıyorsun yoksa AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mı?"