Şanlıurfa’da muhtarlık kavgasının görüntüleri İki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden okul bahçesinde çıkan kavgada 15 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Yerel seçim süreci geride kalırken büyük oranda sorunsuz bir seçim günü geçirildi.

Muhtelif bölgelerde ise hoş olmayan görüntüler vardı.

Şanlıurfa ise bu olumsuz olayların yaşandığı şehirlerin başında geliyor...

Muhtar yakınları birbirine girdi

Şehirde Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde muhtarlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından, muhtar adayı iki kişinin yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalıkta bulunan kişiler birbirlerine taş, sopa ve kırdıkları ağaç dalları ile saldırdı.

Polis havaya ateş açtı

Polis ekipleri uyarıya rağmen ayrılmayan kalabalığı, havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı.

Kavgada hafif yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırılırken, takviye polis ekiplerinin gelişinin ardından 15 kişi gözaltına alındı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)