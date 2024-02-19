Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Özgür Özel'e yarın 12:00'ye kadar süre verdi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, kendisine bu yanlışın düzeltilmesi için yarın saat 12'00'ye kadar süre verdiklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP'de esen değişim rüzgarları, yerel seçimler öncesinde parti içinde uzun yıllar görev almış ve seçmenin tercih ettiği kişilerin tek tek uzaklaştırılmasıyla sancılı bir hal aldı.

Yerel seçimlerde aday gösterilmeyen belediye başkanları ve kıdemli partililer, ya Özgür Özel'e karşı seçmenlerle birlikte baskı yapıyor ya da partden istifa ederek yeni ufuklara yelken açıyor.

Sarıyer'de Şükrü Genç, aday gösterilmemesine isyan etti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel'e yarın 12:00'ye kadar süre verdi

Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek,

Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık.

diye konuştu.

"Bir yanlışın düzeltilmesini istedik"

Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00’da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum.

Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer Belediye Başkanı Genç de bunu kabul etmediklerini belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.