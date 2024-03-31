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Şırnak'ta eylem yapan DEM Partililere polis müdahalesi

Şırnak'ta eylem yapan DEM Partililere polis müdahalesi Şırnak'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına alındı.