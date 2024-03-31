DHA
31 Mart yerel seçimlerinde, Şırnak'taki sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Partililer, durumu protesto etmek istedi.
Eylemde ısrar eden gruba polis müdahale etti
DEM Parti İl Binası önünde toplanarak slogan atan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Polis, eyleme devam eden gruba biber gazıyla müdahale etti.
DEM Parti İl Başkanı dahil 5 kişi gözaltına alındı
Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Atılan taşlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar zarar gördü. Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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