Turgut Altınok, sağlık çalışanlarıyla buluştu

AA & Ensonhaber

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adayların vatandaşlarla buluşmaları devam ediyor.



Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, Ankara Sağlık Eğitim ve Araştırma Platformu tarafından Ankara Konağı'nda düzenlenen programa katıldı.

"Keçiören'de sağlık hizmetini yaygınlaştırdık"

Burada konuşan Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı görevine başlar başlamaz sağlık ocakları inşa edip Sağlık Bakanlığına devrettiklerini ve Keçiören'de sağlık hizmetini yaygınlaştırdıklarını söyledi.

"AR-GE birimlerine destek vereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde Başkentteki üniversitelere, üniversite hastanelerine ve üniversitelerin AR-GE birimlerine destek vereceklerini dile getiren Altınok, şu ifadeleri kullandı:

Keçiören sınırları içinde olmasa dahi üniversite hastanelerimize ve üniversitelerimize ciddi hizmetler verdik. 31 Mart'tan sonra Rabbim nasip eder, halkımız bize vekaleti verirse sağlık alanına ciddi hizmetlerimiz ve desteklerimiz olacak. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Özellikle üniversite hastanelerimize, tıp fakültelerimize destek vereceğiz. İnsanlarımızın sağlıklı ve konforlu yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız, seve seve yürekten, gönülden yapmaya devam edeceğiz. Bir de hasta yakınlarımız var. Hasta yakınlarımızın da konforlu hizmet alması için hospisler ve konuk evleri dahil olmak üzere birçok projemizi Başkentimizde hayata geçireceğiz.