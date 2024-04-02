Yerel seçim haritasında oluşan tablo emekli haritasını anımsattı Yerel seçim sonuçları üzerinden emeklilerin sandık tavrı gündem olurken seçim sonucu haritası ile aylar önce hazırlanan emekli haritasının benzerliği dikkat çekti.

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Yerel seçim sonuçları, kazanan tarafta da kaybeden tarafta da muhasebe konusu...

Tüm taraflar sonuçları analiz ediyor.

Sandıktan çıkan sonuçlar kapsamında gündemde emekliler var.

Kamuoyunda, emeklilerin tavrının seçimde belirleyici olduğu tartışılıyor.

Emekli haritası ile seçim sonuçlarının benzerliği

Bu kapsamda aylar önde Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hazırladığı emekli haritası ile seçim haritasının benzerliği dikkat çekti.

30 Haziran 2022'de Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yapılmıştı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.

Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.

En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de

Nüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.

Zonguldak'ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak sıralanıyor.

Emeklilerin büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yaşadığı sonucuna ulaşılan raporda, 2 milyon 143 bin nüfusa sahip Şanlıurfa'da 83 bin, 1 milyon 141 bin nüfusa sahip Van'da ise 59 bin emeklinin olduğuna dikkati çekiliyor.

Araştırmada, emekli sayısının en düşük olduğu iller Ardahan, Bayburt, Tunceli, Kilis ve Iğdır olarak sıralanıyor.

Üç büyükşehirde 5 milyon emekli

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, şu açıklamalarda bulunmuştu: