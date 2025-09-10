Adana'da esnaf, yetersiz altyapı ve dağ olan çöplerden şikayetçi

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi esnafı, çöplerin düzenli alınmaması, suların sık sık kesilmesi ve yetersiz altyapı nedeniyle yağmur sularının iş yerlerine girmesi nedeniyle mağdur olduklarını açıkladı. Esnaf, CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi’ne başvurmalarına rağmen yanıt alamadı.

"BİZ PARA DEĞİL, HİZMET İSTİYORUZ"

Grup adına konuşan Ali Sungurlu, iş yerlerinin yağmurda su altında kaldığını ve çöplerin toplanmadığını belirterek, belediyelerden hizmet talep etti:

"Biz para, pul istemiyoruz. Bizleri dikkate alsınlar. En büyük sorunumuz çöp. Çöplük alanımız sitenin ortasında. Bakımsızlıkta ve çöp yığınlarında Türkiye’de bir numarayız."

MOBİLYACI SİTESİ "ÇÖP YIĞINI"

Esnaftan Mehmet Güneş, sitenin düzensiz yapısı ve çöp sorununa dikkat çekti:

"En büyük sorunumuz çöp ve düzensizlik. Adana’mız bir numara olacakken neden geri plana düşsün? Mobilyacılar Sitesi resmen çöp yığını halinde."

Sitedeki çöp dağlarının arasında, bir kısmı yanmış gemi enkazı bulunması dikkat çekti. Esnaf, sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.