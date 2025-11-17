Abone ol: Google News

Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı

Başkentte okulların da açılmasıyla trafikte yoğunluk yüzde 87'yi bulurken sürücüler, artan trafik sorunundan şikayetçi.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 19:34
  • Ankara'da trafik yoğunluğu, okulların açılmasıyla yüzde 87'ye ulaştı.
  • Artan araç sayısı ve yetersiz yol altyapısı, trafik sorununu büyütüyor.
  • Vatandaşlar plansız yol çalışmaları nedeniyle trafikten şikayetçi.

Ankara’da göstermelik hizmetler devam ederken, trafik sorunu giderek daha da büyüyor.

Özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitişinde yaşanan, okulların da açılmasıylakilit hale gelen kent içi trafik yoğunluğu, sürücüler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

ARAÇ SAYISI ARTTI, YOLLAR YETERSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Eylül Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Ankara’da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 591 bin 949 artarak 2 milyon 949 bin 309’a ulaştı. Buna rağmen ihtiyaç olan bağlantı yolları halen yapılabilmiş değil.

PLANSIZ YOLLAR, TRAFİĞİ FELÇ EDİYOR

Kentin aldığı göç, artan araç sayısı, kullanım oranı ve plansız yol yapım çalışmaları, başkentte trafik sorununu artıran başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

Vatandaşlar, trafikte kısa mesafeleri uzun sürede kat ettiklerini, yolların yetersiz olduğunu ve yol çalışmalarının hatalı planlandığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87

Okulların da açılmasıyla adeta ulaşımın durduğu Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.

