Alinur Aktaş: Vaatlerimizin yüzde 82'sini gerçekleştirdik Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5 büyükşehirde en ucuz ekmek, su tüketimi ve ulaşımı sağladıklarını, kentsel dönüşüm projeleriyle vaatlerinin yüzde 82'sini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşırken bazı belediye başkanları, mevcut hükümeti eleştirmek ve bitmek bilmeyen Türkiye turları ile anılırken, bazıları da hizmetleriyle öne çıkıyor.

Haber Global canlı yayınında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5 büyük belediye içinde temel ihtiyaç hizmetlerini en uygun kendilerinin sağladığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bütçeden daha çok pay alan muhalefet belediyeleri, bizden daha az çalışıyor"

İstanbul'un nüfusu 15 milyon, Bursa'nın nüfusu 3,5 milyon. ortalama 5 katı. İstanbul'un gelirinin de bizim 5 katımız olmalı, ama öyle değil, 7,5 katı. Peki bu hizmete nasıl yansıyor?



Muhalefetin büyükşehir belediyeleri, 'Hükümet bizi engelliyor' diyor. Neyi yapmak istediniz de yapamadınız? İlk 5 büyükşehirin arasında en ucuz ekmek Bursa'da. Ulaşımda da en ucuzu Bursa'da. Su fiyatında da en uygunu bizde. Ama altyapıyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyoruz.



Muhalefetin büyükşehir belediyeleri, bütçeden daha fazla pay almalarına rağmen bizden daha pahalı hizmet veriyor.

"Deprem ve pandemiyle geçen 2 yıla rağmen, vaatlerimizin yüzde 82'sini gerçekleştirdik"