Arnavutköy’de butik kafeye dev su faturası şoku

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 50 metrekarelik bir butik kafeyi işleten Merve Karalar, Temmuz ayında açtığı işletmesine 15 ila 20 bin TL arasında değişen su faturası gönderildiğini belirtti. Faturanın 5. ve 6. aylara ait olduğu iddia edilirken, işletme sahibi faturanın kafesinin faaliyete başlamasından önceki döneme denk geldiğini söyledi.

İSKİDEN ŞAŞIRTAN YANITLAR

Karalar, İSKİ yetkililerinden “Musluğunuz bozuk olabilir, suyu siz fazla kullanmışsınızdır” yanıtını aldığını ifade etti. Resmi bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, Karalar CİMER’e başvurarak yaşadığı mağduriyeti yasal yollardan ileteceğini bildirdi.

SU KESİLDİ, İŞLETME ZARAR GÖRDÜ

İşletme sahibi Karalar yaşanan süreci şöyle anlattı:

Biz kafemizi Temmuz ayında açtık, Ağustos’ta gelen faturada 15 bin TL yazıyordu. Burada iki musluk var, böyle bir su tüketimi imkansız. Aynı zamanda oto yıkamamız var, oraya bile bu kadar fatura gelmiyor. İtiraz ettik ama kimse ilgilenmedi. Hatta bugün suyumuzu kestiler. Müşterilerimiz varken ürün yapamadık, hijyen sorunları yaşadık.

TESİSAT ARIZASI İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Karalar, sonraki faturaların bin-1.500 TL seviyelerine düşmesinin İSKİ’nin tesisat arızası iddiasını çürüttüğünü belirtti:

Eğer tesisat arızalı olsaydı faturalar normale dönmezdi. Tesisat kendi kendine onarılmaz. Buna rağmen bize ‘suyu siz açık bıraktınız’ dediler. Su açık kalsa kafe sular altında kalırdı.

"TELEFONDA BAĞIRIP YÜZÜMÜZE KAPATTILAR"

Karalar, yaşadığı süreçte yetkililer tarafından kötü muameleye maruz kaldığını da söyledi: