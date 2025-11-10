Bağcılar'da sokaklar, 'baştan ayağa' temizleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde, belediyecilikten başka her türlü gereksiz aktivite, vatandaşa "hizmet" olarak sunulurken, üstelik de bu belediyelerde çeşitli yolsuzluk ve rüşvet skandalları ardı ardına patlıyor.

İZMİR "MİKROP YUVASINA" DÖNDÜ

Yıllardır CHP yönetimindeki İzmir ve ilçelerinde sokaklar, toplanmayan çöpler nedeniyle sinek ve mikrop yuvası olmuş durumda. Deniz bile girilmek şöyle dursun, balık ölümleri ve kirliklik nedeniyle neredeyse sahillerde gezilemiyor.

BAĞCILAR'DA "SOKAK SOKAK" TİTİZ TEMİZLİK

Bazı belediyeler ise vatandaşın en temel haklarından temiz çevre, temiz sokaklar için görevde.

İstanbul'da Bağcılar Belediyesi bünyesinde görevli temizlik işçileri, sokak sokak her noktada, çöp konteynerlerinin içine kadar temizleme işlemlerini titizlikle sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili Bağcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: