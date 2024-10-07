Bakan Şimşek, İmamoğlu'nu ağırladı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e makamında konuk oldu.

Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

"METRO PROJELERİMİZİ GÖRÜŞTÜK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim