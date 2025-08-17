Çorum'da AK Partili belediye başkanı, tepki çeken Mercedes makam aracını satıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimlerde tasarruf uyarılarına rağmen bazı belediye yöneticileri, bu mesajı yanlış anlamış gibi görünüyor.

Çorum’un 7 bin 69 nüfuslu Ortaköy ilçesi de son günlerde AK Partili Belediye Başkanı Taner İsbir’in makam aracı değişikliğiyle gündeme geldi.

"EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURAN HİZMET ARACIMIZ YENİLENDİ"

Başkan İsbir, eski aracın ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek Mercedes marka yeni bir araç aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Paylaşımında, “19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldur duğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmış ve aracı “hizmet aracı” olarak tanıtmıştı.

7 BİN NÜFUSLU İLÇENİN BAŞKANINA MERCEDES MAKAM ARACI

Ancak yerli otomobil TOGG’un belediye hizmetlerinde kullanılacağı yönündeki beklentiler varken, nüfusu 7 bin olan bir ilçede başkanın pahalı bir ithal Mercedes araca binmesi, sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Takipçiler, aracın hangi hizmetlerde kullanılacağını sorguladı; bazıları ise esprili yorumlarla aracın düğün gibi özel etkinliklerde kullanılıp kullanılmayacağını sordu.

TEPKİLER ARTINCA SATIŞA ÇIKARDI

Tepkiler üzerine İsbir, aracı satışa çıkardığını açıkladı ve “3,25 milyon lirayı getiren kişiye anahtarı teslim edeceğim. Bu parayla farklı alanlarda hizmet sunacağım” dedi.

Taner İsbir, son yerel seçimlerde AK Parti adayı olarak 932 oy (%41,98) alarak belediye başkanı seçilmişti. En yakın rakibi MHP adayı Ramazan Öncül ise 909 oy (%40,94) almıştı.