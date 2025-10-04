Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultanbeyli'de 1,5 yılda 50 projeye imza atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.
"1,5 YILDA 50 ESER, TEBRİK EDİYORUM"
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin hizmetlerine övgülerde bulunarak şunları söyledi:
Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
"KAPATILAN METROYU DA AÇACAĞIZ"
Sultanbeyli'de mevcut İBB yönetimi tarafından atıl bırakılan metro projesine dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Kayda aldık, ilk kabine toplantımızda bunu masaya yatıracağız. Onların kapattığı yerleri biz açacağız. Belediye başkanlığımızdan bu yana onlar kapattı biz açtık. Metro yapmak bizim işimiz hiç endişe etmeyin.
HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER
Sultabeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın 1,5 yılda hayata geçirdiği 50 Proje:
1- Fetih Korusu
2- Aydos Korusu
3- Bilim Sultanbeyli Merkezi
4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER
5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi
6- Kompost Tesisi
7- Orhangazi Polis Karakolu
8- İmar Hakkı Transferi Projesi
9- Kent İzleme Merkezi
10- Sultanbeyli Dil Akademisi
11- Fitness Merkezleri
12- Sultanbeyli Kreş
13- Gençlere Evlilik Desteği
14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi
15- Aydos Kafe
16- Değirmen Kafe
17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi
18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi
19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi
20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi
21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması
22- Ahmet Yesevi Spor Sahası
23- Abdurrahmangazi Spor Sahası
24- Hamidiye Spor Sahası
25- Mecidiye Spor Sahası
26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı
27- Kadın El Emeği Pazarı
28- İmza Tasarım Ve Üretim Merkezi
29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam
30- Şehir Düşünce Merkezi
31- Sıfır Atık Projeleri
32- Sultanbeyli Kart
33- Ücretsiz Ring Seferleri
34- Taksi ve Minibüs Durakları
35- İletişim Ofisleri
36- Tiyatro Okulu
37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK
38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması
39- Üniversiteyi Kazananlara 10 Bin Tl Başarı Ödülü
40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği
41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti
TEMELİ ATILACAK PROJELER
42- Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi
43- SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi
44- Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi
45- Hamidiye Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası Projesi
46- Antalya Caddesi Prestij Cadde Projesi
47- Mescid-i Aksa Prestij Cadde Projesi
48- Battalgazi Antrenman Sahası Projesi
49- Mimar Sinan Kültür Evi
50- Güvenli Parklar Projesi