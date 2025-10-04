Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultanbeyli'de 1,5 yılda 50 projeye imza atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.

"1,5 YILDA 50 ESER, TEBRİK EDİYORUM"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin hizmetlerine övgülerde bulunarak şunları söyledi:

Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"KAPATILAN METROYU DA AÇACAĞIZ"

Sultanbeyli'de mevcut İBB yönetimi tarafından atıl bırakılan metro projesine dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kayda aldık, ilk kabine toplantımızda bunu masaya yatıracağız. Onların kapattığı yerleri biz açacağız. Belediye başkanlığımızdan bu yana onlar kapattı biz açtık. Metro yapmak bizim işimiz hiç endişe etmeyin.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Sultabeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın 1,5 yılda hayata geçirdiği 50 Proje:

1- Fetih Korusu

2- Aydos Korusu

3- Bilim Sultanbeyli Merkezi

4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER

5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi

6- Kompost Tesisi

7- Orhangazi Polis Karakolu

8- İmar Hakkı Transferi Projesi

9- Kent İzleme Merkezi

10- Sultanbeyli Dil Akademisi

11- Fitness Merkezleri

12- Sultanbeyli Kreş

13- Gençlere Evlilik Desteği

14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi

15- Aydos Kafe

16- Değirmen Kafe

17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi

18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi

19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi

20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi

21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması

22- Ahmet Yesevi Spor Sahası

23- Abdurrahmangazi Spor Sahası

24- Hamidiye Spor Sahası

25- Mecidiye Spor Sahası

26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı

27- Kadın El Emeği Pazarı

28- İmza Tasarım Ve Üretim Merkezi

29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam

30- Şehir Düşünce Merkezi

31- Sıfır Atık Projeleri

32- Sultanbeyli Kart

33- Ücretsiz Ring Seferleri

34- Taksi ve Minibüs Durakları

35- İletişim Ofisleri

36- Tiyatro Okulu

37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK

38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması

39- Üniversiteyi Kazananlara 10 Bin Tl Başarı Ödülü

40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği

41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti

TEMELİ ATILACAK PROJELER

42- Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi

43- SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi

44- Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi

45- Hamidiye Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası Projesi

46- Antalya Caddesi Prestij Cadde Projesi

47- Mescid-i Aksa Prestij Cadde Projesi

48- Battalgazi Antrenman Sahası Projesi

49- Mimar Sinan Kültür Evi

50- Güvenli Parklar Projesi