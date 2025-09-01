Etimesgut’ta araziye bırakılan atıklara dev ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ALO 181 ihbar hattına gelen bildirim üzerine Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi sınırlarındaki bir arazide inceleme yaptı.
ATIKLAR, YANGINLARA NEDEN OLDU
Denetimlerde, araziye tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt ve park-bahçe atıkları bırakıldığı, farklı noktalarda ise küçük çaplı yangınlar çıktığı belirlendi.
ÖNCE UYARI YAZISI, SONRA PARA CEZASI
Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmaması için Etimesgut Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderildi.
Bildirime rağmen gerekli işlemleri yapmayan belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.