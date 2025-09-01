Etimesgut’ta araziye bırakılan atıklara dev ceza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman yanan atıkları kaldırmadığı için Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira ceza verildiğini açıkladı.