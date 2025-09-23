Fatma Şahin: Gazi Konut'a talep her geçen gün artıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kentte başlattığı konut hamlesi, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla devam ediyor.
Kentin artan konut ihtiyacına yönelik çözümler sunan projeler kapsamında binlerce aile ev sahibi oldu, yeni etaplarla birlikte bu sayının daha da artması hedefleniyor.
Modern yaşam alanlarının yer aldığı Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yeni etaplar için geri sayım başlarken, tamamlanan projelerle de çok sayıda aile evine kavuştu.
KONUT MESELESİ GAZİANTEP'TE SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR
Konut meselesinin Gaziantep'te sorun olmaktan çıkacağının altını çizen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede çalışmaları yerinde inceliyor..
"TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
Burada yaptığı açıklamasında halkın özellikle uygun ödeme koşulları sağlanan Gazi Konut'a her geçen gün ilgisinin arttığını belirten Şahin, şunları söyledi:
Kampanyamızı başlattık, halkımız yapılan evleri gördüğünde çok beğendi.
Geniş balkonlar, şehrin kendi dinamiklerine uygun planlamalar, uygun ödeme koşullarıyla Gazi Konut'a talep her geçen gün arttı.
Biz de bu talebi karşılamak için her gün yeni bir model üretiyoruz.