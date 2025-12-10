Harmandalı'nda çöp tepkisi: Mahalle ikinci bir Ümraniye olmasın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’in Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, atık depolama tesisinde çöp birikiminin devam etmesi üzerine protesto düzenledi. Grup adına konuşan eski muhtar Dursun Ali Kazar, İzmir’deki ilçe belediyelerinin sorumluluktan kaçtığını öne sürdü.

Kazar, “30 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi varken çöp sorunu hâlâ çözülemiyor. Herkes ‘Ben istemiyorum’ diyor ama bu çöpler üretiliyorsa çözümü de üretmek zorundasınız. Harmandalı halkı sahipsiz değildir. Mahallemiz ikinci bir Ümraniye faciası yaşamasın.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇATLAKLAR BÜYÜYOR, FELAKET KAPIDA"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özdem ise tesisin alt bölgesinde oluşan çatlakların her geçen gün genişlediğini belirterek, durumun ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Özdem, “Bu bölgede yaşamak artık büyük mağduriyet yaratıyor. Çatlaklar büyüyor ve olası bir toprak kayması büyük bir felakete yol açabilir. Harmandalı’da ikinci bir Ümraniye yaşanmak üzeredir.” diyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.