Tekirdağ'da deniz suyu arıtılacak

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının giderek azalması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, kentte uzun vadeli bir su yönetim planı için harekete geçti. Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi’nde kurulacak iki deniz suyu arıtma tesisi sayesinde, özellikle yaz aylarında nüfusun katlanmasıyla yaşanan su sıkıntılarının sona erdirilmesi amaçlanıyor.

MARMARAEREĞLİSİ'NE 20 MİLYON EUROLUK ANA TESİS

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi’nde inşa edilmesi planlanan ana tesis, ilk etapta günlük 10 bin metreküp içme suyu üretecek kapasiteye sahip olacak. Talebe göre bu kapasite 20 bin metreküpe kadar artırılabilecek.

Yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis, denizin 10–12 metre derinliğinden aldığı suyu çok aşamalı arıtma süreçlerinden geçirerek şebekeye aktaracak. Projenin yatırım maliyeti 20 milyon euro, yapım süresi ise gerekli onayların ardından yaklaşık 2 yıl olarak öngörülüyor.

KUMBAĞ'DA HIZLI ÇÖZÜM SUNACAK KOMPAKT TESİS

Süleymanpaşa’nın Kumbağ Mahallesi’ne yapılacak paket arıtma tesisi, ani su krizlerine karşı hızlı bir çözüm olarak planlandı.

Günlük 2 bin metreküp kapasiteli tesis, altı konteynerden oluşan kompakt sistemiyle 1.180 metrekarelik alanda hizmet verecek. Yaklaşık 3,5 milyon euroluk yatırımla kurulacak tesisin, önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

TERS OZMOS TEKNOLOJİSİYLE GÜVENLİ İÇME SUYU

Her iki tesisin de temelini oluşturan ters ozmos sistemi, deniz suyundaki tuz, mikroorganizmalar ve kirleticileri yüksek oranda ayrıştırarak içilebilir su üretecek.

Sistemlerde su geri kazanım oranının yaklaşık %40, arıtma maliyetinin ise metreküp başına 1–1,5 euro aralığında olması bekleniyor. Kullanılan membranların ortalama ömrü ise 3 yıl olarak bildirildi.

BAŞKAN YÜCEER: "SU GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, geçtiğimiz yaz yaşanan 65 yılın en kurak dönemine dikkat çekerek, iklim krizinin su kaynaklarını ciddi biçimde tehdit ettiğini söyledi.

Yüceer, kurulacak tesislerin kent için stratejik önem taşıdığını belirterek, yaz aylarında yoğun nüfus artışı yaşanan bölgelerin içme suyu ihtiyacının kalıcı olarak güvence altına alınacağını vurguladı.

Projelerde arazi tahsisi, numune çalışmaları ve teknik analizlerin büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Tesislere ilişkin teknik şartname ve ihale hazırlıkları sürerken, süreç tamamlandığında projelerin ilgili kurumlara sunularak yapım aşamasına geçileceği ifade edildi.