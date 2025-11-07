İzmir’de çöp kirizi, kara sinek kabusuna dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’de aylardır süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar, kent genelinde kara sineklerin hızla çoğalmasına yol açtı.

Evlerde, restoranlarda ve hatta araçlarda görülen sinekler, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Özellikle metropol ilçelerde yoğunlaşan kara sinek istilası, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

"KARA SİNEKLER SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ"

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Ayhan, sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğuna vurgu yaparak, “Büyük salgınlar değil ama küçük çaplı enfeksiyon kümeleri oluşturabilirler. Bu nedenle çöp yönetimi halk sağlığı açısından kritik öneme sahip.” dedi.

"ÇÖP YÖNETİMİ, HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KRİTİK"

Dr. Ayhan, şehirde zaman zaman yaşanan çöp toplama aksaklıklarının, sinek popülasyonunun artmasına zemin hazırladığını belirtti:

“Hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Büyük salgınlara neden olmasalar da enfeksiyon kümeleri oluşturabilirler. Çöp yönetimi bu açıdan çok önemli.”

"EVSEL ATIKLAR DOĞRU ŞEKİLDE AYRIŞTIRILMALI"

Uzm. Dr. Ayhan, açıkta bırakılan çöplerin sinek üremesini kolaylaştırdığını ifade ederek, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu:

“Çöpler mutlaka ağzı sıkıca kapalı poşetlerde konteynerlere bırakılmalı. Geri dönüşüm atıkları ayrı toplanmalı. Bu hem çevre hem de sağlık açısından büyük fayda sağlar.”

Yetkililer, karasinek yoğunluğunun azalması için düzenli çöp toplama ve atık yönetimi sisteminin bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlara da hijyen ve atık ayrıştırma konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı.