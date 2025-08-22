Malatya’da atık su arıtma tesisi 21 yıldır hizmette

Malatya’daki barajlarda kirliliğin önüne geçmek ve su kaynaklarını gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla 2004 yılında 2 bin dönümlük alanda arıtma tesisi kuruldu.

GÜNLÜK 80-150 BİN METREKÜP KAPASİTE

Tesiste, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin evsel kanalizasyon atıkları arıtılıyor. Kurulu kapasite kış aylarında günlük 80 bin, yaz aylarında ise yaklaşık 150 bin metreküp olarak uygulanıyor. Arıtılan atık sular Karakaya Barajı’na deşarj ediliyor, böylece hem çevre kirliliği önleniyor hem de bölgedeki yaklaşık 5 bin dönümlük arazinin tarımsal sulama ihtiyacı karşılanıyor.

21 YILDA 800 MİLYON METREKÜP SU ARITILDI

Malatya Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Faik Dinçer Erkan, tesisin 21 yıldır Malatya’ya hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:

Amacımız Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimizin atık sularını arıtmaktır. Yıllık ortalama 40–50 milyon metreküp suyu arıtarak Karakaya Barajı’na deşarj ediyoruz. Hem baraj ekosistemini hem de çevreyi atık sulardan koruyoruz. Son 21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtılmıştır. Tesisimiz enerjisini şebekeden almakta olup kurduğumuz güneş enerji santralleriyle iç tüketimimizi karşılıyoruz. Sıfır atık hedefiyle ilerliyoruz.

TARIM İÇİN DE BÜYÜK POTANSİYEL

Erkan, tesisin kapasitesinin 1 milyon nüfusa eş değer olduğunu ve günlük 135 bin metreküp suyu tam kapasiteyle arıtabileceğini belirtti. Tesise Batı ve Doğu bölgelerden atık sular kolektörler aracılığıyla taşınıyor: