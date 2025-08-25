Pamukkale’de toplanmayan çöpler tepki çekti

Denizli’de Merkezefendi’nin ardından Pamukkale ilçesinde de çöp toplama hizmetindeki aksaklık, çevre kirliliğine yol açtı.

Mahallelerde zamanında alınmayan çöpler, konteynerlerden taşarak yola ve çevreye yayıldı. Ortaya çıkan kötü görüntü, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

VATANDAŞ TEPKİLİ: "PERSONELLER İŞTEN Mİ ÇIKARILDI"

Kendi imkânlarıyla çöpleri toplamaya çalıştığını söyleyen bir vatandaş, yaşananlara sosyal medyadan tepki göstererek, "Pamukkale Belediyesinde tüm personeller işten mi çıkarıldı?" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YOK

Pamukkale Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken çöp sorununu gündeme taşıyan vatandaş, videolu paylaşımında şunları söyledi: