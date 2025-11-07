Su sıkıntısı yaşanan Ankara'da, Kızılay tabelasında fotoğraf çekimi için demir eklendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sık sık su sıkıntısının ve trafik sorununun yaşandığı Ankara'da, yeni bir "hizmet" daha sunuldu.

Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlatılan bir akımın odağına yerleşti.

Özellikle gençler, tabelaya tutunarak fotoğraf ve video çekip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşmaya başladı.

TABELA KALDIRILMADI, ÇALINDI

Kısa sürede TikTok ve X (Twitter) platformlarında yayılan akım, beklenmedik bir sonuca yol açtı.

Tabelanın kaldırılacağı düşünülürken, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, kısa sürede yerine yeni bir tabela monte etti.

HIRSIZLIĞA KARŞI POLİS NÖBETİ

Yeni tabelanın monte edilmesiyle birlikte gençlerin ilgisi azalmadı.

Fotoğraf çektirmek için bölgeye gelenlerin sayısı artarken, polis ekipleri yeni bir hırsızlığı önlemek amacıyla bölgede devriye sıklığını artırdı.

Özellikle akşam saatlerinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda tabelanın bulunduğu noktada nöbet tutulmaya başlandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN "BARFİKS DEMİRİ" TALİMATI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilginç akıma yaratıcı bir çözüm getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, bugün Kızılay tabelasının direğinin arkasına, fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için barfiks demiri eklendi.

Böylece hem tabela korunmuş oldu hem de gençlerin “Ankara hatırası” geleneği devam etti.

BAŞKENTTE SIK SIK SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Öte yandan, Eylül ayının son haftasında Kesikköprü hattında meydana gelen arıza, Ankara genelinde ciddi su kesintilerine yol açtı.

Arıza nedeniyle kente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı; 29 Eylül’de başlayan kesintiler 9 Ekim’de giderildi.

Bu süreçte vatandaşlar, çeşmelerden bidonlarla su doldurarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.