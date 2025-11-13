AK Parti’den Zağnos Paşa Meydanı tepkisi: Balıkesir’in hafızasına dokundurtmayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin Zağnos Paşa Cami Meydanı’nın adını “İsmet İnönü Meydanı” olarak değiştirme girişimine AK Parti’den sert tepki geldi. Parti, bu girişimi şehir hafızasına ve tarihi mirasa saygısızlık olarak nitelendirdi.

ZAĞNOS PAŞA'NIN TARİHİ ÖNEMİ VURGULANDI

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in yaptığı açıklamada, Zağnos Paşa’nın yalnızca Balıkesir’in değil, Osmanlı devletinin ve İstanbul’un fethinde önemli bir komutan olduğu hatırlatıldı. Fatih Sultan Mehmet’in yol arkadaşı olan Zağnos Paşa’nın adının, şehrin kimliği ve kültürel mirasının bir parçası olduğu vurgulandı.

TARİHİ MEKANA MÜDAHALEYE SERT ELEŞTİRİ

Parti temsilcileri, Atatürk’ün hutbe verdiği ve Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele ruhunu anlattığı Zağnos Paşa Camii’ne bitişik meydanın adının değiştirilmesini, tarihi bilmemek ve hafızayı inkâr etmek olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu girişimin şehir hafızasını tahrip etmeye dönük bilinçli bir adım olduğu ifade edildi.

AK PARTİ: "ÖNERGEYİ REDDEDİYORUZ"

AK Parti yetkilileri, şehrin tarihine ve kültürüne yönelik her türlü müdahaleye karşı olduklarını belirterek, Zağnos Paşa adının değiştirilmesine yönelik önergenin reddi için sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

CHP'YE UYARI, BALIKESİRLİLERE ÇAĞRI

Parti, CHP’li meclis üyelerine “Balıkesir’in tarihiyle uğraşmayı bırakın, şehir için hizmet üretin” çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, Zağnos Paşa’nın Balıkesir’in kırmızı çizgisi olduğu vurgulanarak, hemşehrilerin hassasiyetine önem verildiği belirtildi.