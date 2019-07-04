YouTube videolarını arka planda oynatmanın yolu

Dünyanın en büyük video ağı YouTube'a hergün binlerce yeni video yükleniyor. Ancak bildiğiniz gibi YouTube videoları, akıllı telefonlarda arka planda oynatılamıyor. YouTube uygulamasında herhangi bir video açtığınızda, uygulamadan çıktığınız anda videolar kesintiye uğruyor.

Aslında YouTube'da, arka planda video oynatabileceğiniz veya ekran kapalıyken müzik dinleyebileceğiniz bir özellik var. Ancak şirket, bu özelliğini sadece YouTube Premium ücretli abonelik sistemi ile kullanıcılara sunuyor.

YOUTUBE ARKA PLANDA VİDEOLAR NASIL OYNATILIR?

YouTube videolarını ücretsiz bir şekilde arka planda oynatmak ve telefonunuzun ekranı kapalıyken bile YouTube'dan müzik dinleyebilmeniz için yapmanız gerekenleri aşağıdaki videoda anlattık. İyi seyirler...

iPHONE SAHİPLERİNE KÜÇÜK BİR HATIRLATMA

iPhone sahipleri, Safari tarayıcısı dışındaki birçok tarayıcıda videodaki yöntemleri uygulayarak videoları arka planda açabilir. iPhone'larda yapmanız gereken, videoları masaüstü sürümde açtıktan sonra ana ekrana dönmek ve ekranı yukarıya çekerek denetim merkezindeki veya ana ekranın en solundaki Araç Takımları kısmında yer alan oynatıcıdan oynat düğmesine dokunmak.





Ancak bazı iOS sürümlerinin buna engel olduğunu fark ettik. Eğer iPhone'larda yukarıdaki yöntem işe yaramıyorsa, aşağıdaki bağlatıdan veya App Store'dan Dolphin tarayıcısını indirin ve aynı yöntemleri oradan uygulayın.

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