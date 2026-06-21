Yozgat'ta jandarma personeline 'Babalar Günü' vesilesi ile sürpriz yapıldı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, personelini Babalar Günü’nde unutmadı.

Sorumluluk bölgesinde huzuru sağlamak için çalışan jandarma babalar için özel bir kutlama çalışması gerçekleştirildi.

GİZLİCE TOPLANAN GÖRÜNTÜLER JANDARMALARA İZLETİLDİ

Çalışma kapsamında, jandarma personelinin çocuklarından babalarına yönelik sevgi, özlem ve minnet duygularını içeren gizli video mesajları toplandı.

Bir araya getirilen görüntüler, daha sonra görev başındaki jandarma personeline sürpriz bir şekilde izletildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Projeden habersiz bir şekilde ekran başına geçen jandarma personeli, karşılarında çocuklarının samimi ve içten mesajlarını görünce sürpriz yaşadı.

Çocuklarının kendileriyle gurur duyduğunu belirten ve özlemlerini dile getiren ifadeleri karşısında fedakâr babalar duygusal anlar yaşadı.

"HUZURLU BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.”