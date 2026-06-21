Yozgat'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda Roma döneminden kalma olduğu değerlendirilen bir lahit bulundu. Lahitin bulunduğu evde ikamet eden şüpheli gözaltına alındı.
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, V.G.'nin Aydıncık ilçesine bağlı Sakızlık köyündeki evine operasyon düzenledi.
LAHİT İLE DEDEKTÖR BULUNDU
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)