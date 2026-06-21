Haberler 3. Sayfa

Yozgat'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda Roma döneminden kalma olduğu değerlendirilen bir lahit bulundu. Lahitin bulunduğu evde ikamet eden şüpheli gözaltına alındı.

AA AA
Yozgat'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, V.G.'nin Aydıncık ilçesine bağlı Sakızlık köyündeki evine operasyon düzenledi.

LAHİT İLE DEDEKTÖR BULUNDU

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)