Yunan adalarına Türk turist akını: Uzun kuyruk kameraya yansıdı

Yunan adaları, Türk turistler açısından cazibe noktası olmaya devam ediyor.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yunan adalarına gidişler sürüyor.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK

Son görüntüler Kuşadası ilçesinden geldi.

Tatilciler, Yunan adalarına gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Kuşadası Deniz Hudut Kapısı önünde, zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

KAMERALARA YANSIDI

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler, sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla adalara gitti.

Vize işlemlerini yapmak isteyen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruklar kameraya yansıdı.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

2024 yılında, Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Geçen yıl nisan ayında başlayan uygulamada 60 euro olan vize ücreti, 2025 yılı sezonu itibarıyla 85 euroya (3700 TL) yükseltildi.

Vize başvurusunda, 0-18 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 20 euro (870 TL) olarak uygulanacak.

Kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı da 10’dan 12’ye çıkarılırken Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına bu sezon Patmos ve Semadirek adaları da eklendi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST GİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası, Fethiye, Kaş, Dikili ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 18 bin 680 sefer yaptı.

Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 253 bin 513 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu İstanköy, Sakız, Rodos, Sisam, Midilli, Meis, İleryoz ve Batnoz adalarına seyahat yaptı.

Türkiye'den Yunan adalarına giden yolcu sayısı; 2024'te 1 milyon 153 bin 727, 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçti.

Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı, en fazla ağustosta gerçekleşti. Temmuzda 233 bin 44, ağustosta 280 bin 693, eylülde 188 bin 515 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti.

İLK SIRADA İSTANKÖY VAR

Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı. Bodrum'dan 347 bin 302 turist İstanköy'ü gezdi.

İstanköy'ün ardından Yunan adalarını gezen Türk turistlerin tercihi, Sakız Adası oldu. Sakız Adası'na Çeşme'den 192 bin 333 yolcu, Rodos'a ise Marmaris'ten 167 bin 888, Fethiye'den 52 bin 981 yolcu gitti.

Midilli'ye Ayvalık'tan 127 bin 963, Dikili'den 13 bin 537, İzmir'den 3 bin 554 turist gitti. Sisam'ı Kuşadası'ndan 118 bin 871, Çeşme'den 30 bin 414 yolcu gezdi.

Kaş'tan Meis Adası'na 43 bin 291, Bodrum'dan İleryoz Adası'na 18 bin 550, Kuşadası'ndan Batnoz Adası'na 2 bin 788 yolcu gitti.