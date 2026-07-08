Yunan Başbakan'a F-35 sorusu: Bu konuda yorum yapmayacağım

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi 2. günüde devam ediyor.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35'lerin satışı konusunda gelen soruya "Neden olmasın ki?" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun yeni bir konu olmadığını ve daha önce 5 uçağın sözünü aldıklarını ifade etti.

F-35 KONUSU YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NA DA SORULDU

Ardından bu sabah saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e F-35 konusu soruldu.

Kiryakos Miçotakis'e "Türkiye’nin NATO’daki varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi de ABD Başkanı Donald Trump, F-35’lerin satışına izin verecek gibi görülüyor." sorusu yöneltildi.

"YUNANİSTAN, ŞAVAŞ TEHDİDİ ALTINDA"

Soruya, yorum yapmak istemediğini belirterek cevap veren Miçotakis, Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hakkında 'yorum yapmayacağını' vurguladı.

Miçotakis, Yunanistan'ın savaş tehdidi altında olduğunu söyleyerek, 'iyi bir komşuluk' beklentisinden de söz etti.

"F-35 KONUSUNDA YORUM YAPMAYACAĞIM"

Mçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bir yorum yapmayacağım. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım ancak söyleyebileceğim tek şey şu:

Bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı. Bu prensipler de iyi komşuluk üzerine kurulu olmalı. Benim ülkem hala açık bir savaş tehdidi altında Türkiye’den.

"YALNIZCA İYİ KOMŞULUKLA SORUNLAR ÇÖZÜLÜR"

Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak, yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Kendi sınırlarımızı koruma konusunda.

Herkesin, bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerek. Buradaki sorunların çok büyük bir kısmının yalnızca iyi komşuluk anlayışıyla çözülebileceğine inanıyoruz."