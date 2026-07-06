Yunan basını: Tayfun balistik füzeleri donanmamız için ölümcül bir tehdit oluşturuyor

Türkiye savunma sanayii alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Bu yeni döneme Türkiye'nin insansız hava araçları, yerli hava savunma sistemleri ve şimdi de balistik füzeleri damga vurdu.

Yunanistan basınından Kathimerini, Türkiye'nin yeni tanıttığı balistik füzesi TAYFUN BLOK-3'ün Yunanistan donanmasına yönelik ölümcül bir tehdit yarattığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

TAYFUN BLOK-3

Habere göre Türk savunma sistemlerinin en önemli üreticilerinden biri olan Roketsan, TAYFUN Blok-3 balistik füzesinin testini gerçekleştirdi ve yaklaşık 7 metre uzunluğunda, küçük bir balıkçı teknesine benzeyecek şekilde inşa edilmiş, serbestçe hareket eden insansız bir yüzey gemisini, süpersonik azami hızda hareket eden aktif bir savaş başlığıyla vurdu.

CERRAHİ HASSASİYET

Şirket, saldırının cerrahi hassasiyetle gerçekleştirildiğini belirtirken, Türk yetkililer bu testin, yerli olarak geliştirilen bir güdümlü savaş başlığının, uçuşun son aşamasında hareketli bir deniz hedefine yönlendirilmek üzere balistik bir füzeye başarıyla entegre edildiği ilk örnek olduğunu ve böylece TAYFUN Blok-3'ü fiilen bir Gemisavar Balistik Füzesi olarak nitelendirdiğini tüm dünyaya açıkladı.

YAŞANANLAR GÖRÜNDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Habere göre bu ayrım, göründüğünden daha önemli; çünkü geleneksel bir balistik füze, haritada sabit bir noktayı vurmak üzere tasarlanıyor ve uçuş sırasında değişmeyen koordinatlara inmeden önce atmosferde yüksek bir kavis çizmek zorunda.

Aynı silahı etkili bir yıkıcı silaha dönüştürmek, çok daha zor bir problemi çözmeyi gerektirir; çünkü bir gemi, balistik bir füzenin yörüngesini tamamlaması için geçen dakikalar içinde rotasını ve hızını değiştirebilir.

BUNU BAŞARABİLEN ÜLKE SAYISI ÇOK AZ

Bu da füzenin, fırlatıldıktan sonra fiziksel olarak hareket eden bir hedefi tespit edebilen, izleyebilen ve ona doğru yönlendirebilen, burnunda bulunan bir sensör paketi olan bir arayıcı başlığa ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Bu kombinasyonu başarıyla kullanan ülke sayısı çok az.

Bunların başında Çin'in DF-21D'si dünyadaki en önemli mevcut Gemisavar Balistik Füzesi'yi temsil ederken, Türkiye'nin başarısı onu kara saldırı balistik füzesini gerçek bir deniz saldırı silahına dönüştürebilen az sayıdaki ülke arasına yerleştirdi.

TEST SÜRECİ VE SERİ ÜRETİM

TAYFUN balistik füzesi, Mayıs 2023'te ikinci testini tamamladı ve aynı ay seri üretime geçti.

Bunu takiben, Şubat 2025'te Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki Rize yakınlarında üçüncü bir test gerçekleştirildi ve yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefini yaklaşık 5 metre doğrulukla vurdu.

DAHA YETENEKLİ DAHA GÜÇLÜ VARYANTLAR

Bu yaşananlar, füzenin bu en yeni güdümlü varyantına hareketli bir hedefi takip etme yeteneği eklenmeden önce bile doğruluğunu zaten göstermişti.

Bu son lansmanda test edilen BLOK-3, TAYFUN'un giderek daha büyük ve daha yetenekli varyantlara doğru devam eden evriminin bir parçası haline geldi.

TAYFUN BLOK-4

Roketsan, bu ilk tasarımın çok ötesine geçerek, Temmuz 2025'te Türkiye'deki IDEF savunma fuarında önemli ölçüde daha büyük olan TAYFUN BLOK-4 varyantını tanıttı.

10 metre uzunluğunda ve yaklaşık 7 bin 200 kilogram ağırlığındaki bu varyant, orijinal füzenin neredeyse üçte biri kadar daha uzun ve üç katından fazla kütleye sahip.

Roketsan, Mach 5'i aşan süpersonik hızları hedefliyor ve başarılı testlerin ardından 2026 yılında seri üretime başlamayı planlıyor.

BAĞIMSIZ TÜRK SAVUNMA SANAYİİ

Türkiye'nin savunma sanayisi, bu yetenekler etrafındaki stratejik mesajlaşmaya büyük ölçüde güvenmiş ve her başarılı testi, kritik vuruş silahları için yabancı tedarikçilere bağımlılıktan ziyade artan özerkliğin kanıtı olarak sundu.

Bu ticari ivme, devam eden yurt içi teslimatlarla paralel ilerliyor; Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığı, Haziran 2026'nın sonlarında bir başka TAYFUN BLOK-2 füze partisi için kabul işlemlerinin tamamlandığını doğruladı, ancak ne Roketsan ne de Türk yetkililer bu teslimatta kaç füzenin yer aldığını açıklamadı.

ÇOK DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR BALİSTİK FÜZE

Roketsan ayrıca, TAYFUN ailesinden tamamen ayrı, çok daha büyük bir balistik füze projesini de sergilemeye başladı.

CENK adı verilen bu sistem, ilk olarak 8x8 bir kamyon tarafından çekilen bir römorka monte edilmiş halde kamuoyuna gösterildi; bu sistem, TAYFUN'un kullandığı tek araçlı fırlatma konfigürasyonuna sığamayacak kadar büyüktü.

CENK'İN ÖZELLİKLERİ

CENK'in ilk görüntülerinde füzenin burnuna yakın kısımda kanatçıklara benzeyen yapılar görülüyor; bu detay, bazı gözlemcilerin sisteme esnek bir yeniden giriş aracı, yani özellikle düşmanın onu engelleme çabalarını zorlaştırmak için iniş sırasında uçuş yolunu ayarlayabilen bir savaş başlığı ekleyebileceği yönünde spekülasyon yapmasına yol açtı, ancak Roketsan bu tasarım detaylarını resmi olarak doğrulamadı.

Türkiye'nin gemileri vurabilecek balistik füze geliştirme çabası, devam eden bölgesel gerilimler ortamında gerçekleşiyor ve bu da bu yeteneğe salt teknik başarının ötesinde açık bir stratejik ağırlık kazandırıyor.