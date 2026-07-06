Harry Kane'in sesi gitti: Maç sonu röportajı gündem oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, Meksika'yı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Maçta İngiltere adına üçüncü golü atan Harry Kane, maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Kane karşılaşma sonrası ise basın mensubuna röportaj verdi.

KANE'İN SESİ GİTTİ...

Röportaj veren Kane'in sesinin kısıldığı görüldü.

Sesine kendisi de inanamayan Kane'in o anları izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

İşte Harry Kane'in sesinin gittiği o anlar...