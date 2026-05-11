Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye drone gücüyle bizi zorluyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Selanik’te katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin savunma sanayisindeki özellikle insansız hava araçları (İHA/SİHA) alanındaki ilerleyişine dolaylı atıfta bulundu. Dendias’ın ifadeleri, Atina’nın Ege’nin karşı kıyısındaki askeri kapasiteyi yakından takip ettiğini ve buna karşı yeni stratejiler geliştirme sürecinde olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN DRONE GÜCÜNE VURGU

Konuşmasında isim vermeden Türkiye’nin İHA üretim kapasitesine dikkat çeken Dendias, çok sayıda insansız hava aracı üreten bir ülkenin oluşturduğu stratejik etkiye işaret etti.

Olası bir kriz senaryosuna değinen Dendias, “Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Ve diyelim ki bu ülke Yunanistan’ı tehdit etmeyi seçti… Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz?” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Yunanistan’ın Türkiye’nin artan hava ve insansız sistem kabiliyetlerini ciddi bir güvenlik parametresi olarak değerlendirdiğini gösterdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖZELEŞTİRİ

Dendias, Yunanistan’ın geçmiş savunma harcamalarına da dikkat çekerek özeleştiride bulundu. 2004 yılına kadar savunma alanında yaklaşık 270 milyar euro harcandığını belirten Bakan, bu kaynağın yeterince verimli kullanılmadığını ifade etti.

Bakan, söz konusu yatırımların daha planlı değerlendirilmesi halinde Yunan savunma sanayisinin bugün çok daha ileri bir seviyede olabileceğini dile getirdi.

“GÜNDEM 2030” İLE YENİ SAVUNMA DOKTRİNİ

Yunanistan’ın mevcut tehdit algısına karşı kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdiğini açıklayan Dendias, “Gündem 2030” adlı reform programını duyurdu.

Bu kapsamda Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin modern savaş koşullarına uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

BEŞ KATMANLI YENİ SİSTEM: “AŞİL’İN KALKANI”

Reform sürecinin en dikkat çeken unsurlarından biri ise “Aşil’in Kalkanı” adı verilen yeni savunma mimarisi oldu. Beş katmanlı bu sistemin, özellikle hava tehditlerine karşı entegre bir koruma ağı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

İHA tehditlerine karşı geliştirilen “Centauros” sistemine de değinen Dendias, yeni teknolojilerin Yunan ordusunun merkezine yerleştirildiğini söyledi.

ASKERLERE İHA EĞİTİMİ GELİYOR

Dendias, geleceğin savaş ortamına uyum sağlamak amacıyla Yunan askerlerinin insansız hava araçlarının kullanımına yönelik eğitim alacağını da açıkladı.

Bu kapsamda orduda dijital ve teknolojik yetkinliklerin artırılmasının hedeflendiği, modern savaş konseptine uygun bir dönüşüm planlandığı belirtildi.

Yunanistan’ın savunma politikalarında yaşanan bu değişim, bölgedeki askeri dengelere yönelik yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.