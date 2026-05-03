Yunus Akgün bu sezonki 10. golünü kaydetti

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti ve rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Yunus Akgün kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 9. dakikasında orta sahada Victor Osimhen’in pasıyla hızla ilerleyen Yunus, sağ kanattan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

10. GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 7 yaptı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, Süper Kupa’da 1 gol atan Yunus, toplam gol sayısını da 10’a çıkardı.

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.