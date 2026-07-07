Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ankara'daki NATO Zirvesi başladı.

NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Zirve kapsamında Ankara'da...

ZELENSKİY'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rusya-Ukrayna savaşı NATO Zirvesi'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Zirve kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda konuşma yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte medyaya değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "NATO Zirvesi'ne davet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI ŞİRKETLER DE GELİŞTİRDİKLERİ TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞACAK"

NATO Savunma Sanayii Forumu'nun Ukrayna savunma sanayisinin kabiliyetlerini tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Zelenskiy, forum kapsamında Ukraynalı şirketlerin sektörde geliştirdikleri teknolojileri paylaşacağını aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın savunma alanında birçok uluslararası girişim üzerinde çalıştığını ifade ederek, NATO'nun özellikle Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizması kapsamında Ukrayna'ya destek sağladığını vurguladı.

ABD'den tedarik edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın gerçekleştireceği görüşmede bu konuyu ele alacağını bildirdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Zelenskiy, Savunma Sanayii Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Ayrıca Zelenskiy ve Jetten, "Ukrayna ve Hollanda Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.