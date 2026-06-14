Zeybeğimizi çalan Yunanistan 850 kişiyle oynadı

Yunanistan kültürümüzü kendisine uyarlamaya devam ediyor.

Bu kez gözler zeybeğe çevrildi.

Yunanistan tarafı, "kültür" adı altında Türkiye'nin değerlerini kopyalıyor ve son olarak zeybek kopyalandı.

"ZEİBEKİKO" ETKİNLİĞİ

Yunan basını, halkın "zeibekiko" etkinliği düzenlemek için kolları sıvadığını yazmıştı.

Aylar önce duyurulan bu etkinlik, cuma günü başladı.

Yunan basını her yaştan Yunan vatandaşının "zeibekiko" oynamak için Aristotelous Meydanı'nı doldurmaya hazırlandığından bahsetmişti.

850 KİŞİ MEYDANI DOLDURDU

Yunanistan, “zeibekiko” olarak adlandırdığı zeybek dansıyla Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi.

Aristotelous'ta genç yaşlı 850 kişinin dans ettiği görüldü ve tüm süreç, orada bulunan Guinness Örgütü'nden özel bir hakim tarafından denetlendi.

KÜLTÜR GİRİŞİMİ"

Organizasyon yetkilileri, bu girişimi hem kültüre hem de sağlığa bağladı.

Yetkililer, bu etkinliğin Yunan kültürel mirası aracılığıyla katılımı, hareketi ve ruh sağlığını teşvik ederken, demans ve Alzheimer hastalığı konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti.

KEMENÇE VE HORONDAN SONRA EGE DANSLARI

Müzik alanında ise Karadeniz kültürünün ürünleri olan kemençe ve tulum gibi enstrümanlar da Yunanlıların sahiplendiği kültürel varlıklar arasında.

YUNANİSTAN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

Yunanistan'ın bu çıkışı yine her zaman olduğu gibi Türkiye'den tepki çekti.

Sosyal medyada gündeme gelen konu hakkında yorum yapan kullanıcılar, Yunanistan'ın Türk kültürüne ait unsurları sahiplenmeyi alışkanlık haline getirmesinden şikayet etti.

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