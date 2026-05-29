Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan devam ediyor.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda milli tenisçi Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.
ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.
TEKLERDE ELENDİ
Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)