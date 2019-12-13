taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7855
Euro
6.468
Altın
1470.87
Borsa
111819.18
Gram Altın
273.588
Bitcoin
41863.92

Zimmetine para geçiren bankacı tutuklandı

Tekirdağ'da yurt dışındaki 3 müşterisinin hesaplarındaki milyonlarca lira parayı zimmetine geçiren bankacı, "Kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak kaybettim." dedi.

DHA | 13.12.2019 - 13:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'da özel bir banka şubesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2 yıl önce Muratlı ilçesindeki şubede görevlendirilen A.G.'nin, yurt dışında yaşayan S.N., H.Ç. ve H.Ç. adlı müşterilerinin hesaplarındaki 139 bin 500 euro ve 650 bin lirasını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

BAŞKA MÜŞTERİLERİN PARALARINI DA ALMIŞ

Adı geçen müşteriler dışında başka müşterilerin hesaplarında da hareketler olduğu ancak hesap sahiplerinin zararlarının olmadığı belirlendi. Banka müfettişlerinin yaptığı incelemede, 1 milyon 550 bin liranın daha A.G. tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi. Yetkililer durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

"KAR MARJI ELDE EDECEKTİM"

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G.'yi evinden gözaltına alarak ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamayı kabul eden A.G., "Bu paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak olmadı kaybettim." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

888
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

458
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

93
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

309
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

119
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

173
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir