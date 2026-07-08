Zirve öncesi ABD ve Danimarka arasında Grönland polemiği

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı istiyor.

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, Danimarka'ya geniş bir özerklik anlaşmasıyla bağlı olan Grönland'a ilgisini yineledi.

"GRÖNLAND, ABD TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİ"

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildiği görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Grönland, Danimarka tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmeli. Danimarka oraya para harcamıyor ama orası ABD için çok önemli bir bölge. Etrafı Çin ve Rus gemileriyle sarılmış durumda, buna izin vermeyeceğiz."

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİL"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de NATO Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu.

Frederiksen, Trump'ın Grönland hakkındaki çıkışları ile ilgili şunları söyledi:

"ABD Başkanı'nın bu konudaki pozisyonu maalesef çok açık, bizim pozisyonumuz da her zaman olduğu gibi net.

Grönland elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasını bekliyoruz.

Biz egemen bir devletiz; herkesin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize saygı göstermesi gerekiyor. Kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO'nun her bir santimetresini savunmaya hazırız."

"5. MADDE, GRÖNLAND İÇİN DE GEÇERLİ"

Frederiksen, NATO'nun 5. maddesini hatırlaratak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birimize bir şey olursa, herkes birbiri için ayağa kalkmalıdır. 5. Madde bizim sigortamızdır.

Bu durum şu anda Rusya'dan kaynaklanan savaşla karşı karşıya olan doğu kanadı için de geçerlidir, 11 Eylül'de saldırıya uğrandığında da geçerliydi.

Grönland için de geçerlidir. Danimarka Krallığı'nı sonuna kadar savunacağız."

"NATO OLMADAN HALKIMIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

ABD'nin NATO'nun 5. Maddesi'ne olan bağlılığından da şüphe duymadığını aktaran Frederiksen, ittifakın geleceğine dair "Danimarka ve Avrupa perspektifinden bakıldığında, NATO olmadan halkımın güvenliğini sağlamam mümkün değil. Transatlantik genelinde insanların güvende olabilmesi NATO sayesindedir ve bu gelecekte de böyle kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"GRÖNLAND, ABD'NİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR"

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir da yaptığı açıklamada, "Grönland, Grönland halkınındır. Onlar ABD'nin bir parçası olmak istemiyor. Bu konuda gayet netler" ifadesini kullandı.

Frostadottir, Grönland tartışmalarından ziyade Rusya tehdidine odaklanılması gerektiğini vurguladı.