Zonguldak'ta 18 hükümlü hastanelik oldu

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı bölümündeki 15 ve açık bölümündeki 3 mahkum, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen sağlık ekipleri rahatsızlanan 18 mahkuma ilk müdahaleyi cezaevinde yaptı.

Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu kapalı bölümden 3, açık bölümden ise 2 hükümlü ve tutuklu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 5 kişi yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

SU VE GIDA NUMUNELERİ ALINDI

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de gıda numuneleri alındı.

Mahkumlara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı ve olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.