Zonguldak'ta 3 gündür kayıp kişi, çalılık alanda ölü bulundu

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Göksel Gedikli’den 3 gündür haber alamayan ailesi, cumartesi günü kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken bölgede yaşayan vatandaşlar, Gemiciler Mahallesi’nde çalılık alanda hareketsiz bir kişiyi fark etti.

ÇALILIK ALANDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yerde hareketsiz bulunan kişinin Göksel Gedikli olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme gerçekleştirirken, olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından Gedikli’nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Göksel Gedikli’nin kesin ölüm nedeninin, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.