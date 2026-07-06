Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyor

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Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen denize girdi, bir daha çıkamadı.

Bayram Kahveci ve arkadaşı B.S., Kapuz Caddesi mevkisindeki Tersane Plajı'na geldi.

Görevlilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu yönündeki uyarı sonrası 2 arkadaş, plajdan ayrıldı.

DENİZE GİRDİ, SÜRÜKLENDİ

Kahveci ile arkadaşı, yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara gidip, buradan denize girdi. Kahveci, kısa süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.

ARKADAŞI EKİPLERE HABER VERDİ

Arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

Dün saat 22.00 sıralarında havanın kararması ile arama çalışmalarına ara verildi.

Bugün saat 06.00'da çalışmalar yeniden başladı.